Smack Trax 5, un branding sonore pour MNM

MNM veut atteindre les jeunes et les réunir de manière positive. La station veut exprimer son ADN, de toutes les façons possibles. Et donc, aussi dans son habillage. Le résultat est unique. "Partout dans le monde, les hits radios bombardent leurs auditeurs d'effets sonores souvent ponctués de voix hurlantes. MNM a choisi une alternative musicale. Un travail sur mesure dans le monde du branding sonore. Et c’est exactement ce qui nous passionne chez Brandy" a déclare Tom Van der Biest, directeur de la création chez Brandy.

Rappelons que MNM est la station jeune du service public néerlandophone VRT. MNM diffuse des hits modernes et beaucoup d'infos pour et par des jeunes. Elle enregistre une audience moyenne quotidienne de 12,28% (C.I.M. RAM Jan-Juin 2020).