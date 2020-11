Slate France choisit Audion pour la monétisation exclusive de ses podcasts

Ce partenariat permet au groupe de donner de la valeur à son offre de podcast qui a enregistré plus d’un million de téléchargements pendant le mois de septembre - toutes plateformes de streaming confondues (Spotify, Google, Apple Podcasts, Deezer…). Audion lui fournit sa solution propriétaire "plug & play", technologie la plus performante sur le marché. Elle permettra à Slate de monétiser ses contenus, automatiquement et sans altérer l’expérience auditeur grâce à des formats publicitaires pensés pour l’écoute intimiste que propose le podcast, et adaptés dynamiquement au contexte de l’auditeur (ville, météo…). Objectif pour l’adtech créée en 2018 par Kamel el Hadef et Arthur Larrey : donner de la valeur aux contenus créés par les éditeurs en imaginant le premier modèle de monétisation dédié au podcast.