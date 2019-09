Skyrock, première sur l’affichage vidéo dans les centres commerciaux

La campagne Smartmedia aura lieu du lundi 30 septembre au samedi 12 octobre sur 580 écrans dans 112 centres commerciaux en France. Smartmedia, éditeur d’affichage numérique présent dans les centres commerciaux, touche plus de 16 millions de visiteurs par semaine via 225 centres commerciaux leaders sur leur zone de chalandise et multi enseignes GMS . Skyrock est la toute première radio à communiquer sur ce nouveau format d’affichage vidéo (Smartmedia), toujours au plus près de ses auditeurs.

La station de Pierre Bellanger rappelle qu'elle est aussi la première radio musicale à Paris, Marseille, Lille, Ajaccio, La Rochelle, Perpignan, Amiens, Bourges, Boulogne-sur-Mer, Le Havre, Lens, Douai, Le Mans, Orléans et Valenciennes.