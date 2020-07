Skyrock : première radio musicale dans les villes de plus de 100 000 habitants

Skyrock compte 1 263 000 auditeurs en plus que Fun Radio et 1 759 000 auditeurs en plus que Virgin Radio et se rapproche de NRJ avec un écart de 921 000 auditeurs. Skyrock maintient sa position de première radio musicale d’Île-de-France avec 596 000 auditeurs de 13 ans et plus chaque jour.

3 566 000 auditeurs sont à l’écoute chaque jour et Skyrock est la 2e radio musicale privée sur les supports numériques...