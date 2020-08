Skyrock : première radio musicale dans 11 des 16 plus grandes villes

Le programme unique de Skyrock, moteur média de la musique Rap/R’n’B depuis 1996, s’affirme en tête une fois de plus dans la capitale et sa région. Les publics adultes sont également au rendez-vous, la station est ainsi la première radio musicale sur les 25-49 ans et la première radio des foyers avec enfants de moins de 15 ans. Le succès est également au rendez-vous dans les plus grandes villes de France. Skyrock est la première radio nationale musicale dans 11 des 16 plus grandes villes. Ainsi, Skyrock est première à Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Montpellier, Lille, Rennes, Reims, Saint-Etienne, Le Havre et Grenoble.