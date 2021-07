Skyrock en pole position à Paris, Marseille et Lyon

Skyrock est ainsi la première radio musicale à Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Le Mans, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Saint-Étienne, Saint-Nazaire, Vichy (AC- 13 ans et +) mais aussi à Valenciennes et à Pau (PDA- 13 ans et +). Skyrock est également première radio nationale musicale à Cannes-Grasse-Antibes, Châlons-en-Champagne, Cholet, Dunkerque, Istres-Martigues, La-Roche-sur-Yon (AC- 13 ans et +) et Limoges (AC- 13 ans et + 1ère musicale ex æquo avec NRJ). Skyrock est même la première radio toutes stations confondues à Lens-Douais et Perpignan.

3 430 000 auditeurs sont à l’écoute chaque jour et Skyrock est la 3e radio musicale privée sur les supports numériques...