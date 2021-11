Skyrock : deuxième radio musicale de France

Rédigé par Brulhatour le Vendredi 19 Novembre 2021 à 07:35 | modifié le Vendredi 19 Novembre 2021 à 07:35

Dans un marché radio chahuté, marqué notamment par une baisse des programmes généralistes, Skyrock, "la première radio urbaine mondiale", qui réunit chaque jour 3 219 000 auditeurs de 13 ans et plus, indique confirmer sa place de 3e radio privée de France et sa place de 2e radio musicale de France...