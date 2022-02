Skyrock PLM : plus de 1.8 million sessions d’écoute

Skyrock PLM est la 23e radio la plus écoutée sur internet et la première radio exclusivement IP parmi le Top 25 du classement ACPM de janvier 2022, devant Mouv’ et Latina.

"Skyrock PLM est la première radio IP du classement ACPM. Distribuée exclusivement par Internet, Skyrock PLM a rencontré son public militaire et extra-militaire. Cet extraordinaire succès fait de Skyrock PLM un candidat naturel pour le nouveau réseau DAB national qu’ouvre l’Arcom" a confié Pierre Bellanger, président directeur général du groupe Skyrock.