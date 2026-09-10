Skyrock, Europe 1, RTL, RMC : comment les radios françaises occupent YouTube

Le classement des vidéos YouTube Shorts les plus vues de l’été fait apparaître plusieurs types de contenus issus des antennes et de leur production numérique : extraits d’émissions en direct, podcasts originaux, curation et couverture d’événements. Un extrait de "La Riposte" de Radio Nova atteint 1.2 million de vues. Un extrait de "Estelle Midi" sur RMC totalise 1.1 million, comme un extrait du podcast original "Dans les yeux d’Agathe" de franceinfo et un extrait du podcast original "Nos années 2000" de Chérie FM, également à 1.1 million.

L’étude de Social Radio met ainsi en regard trois dimensions de la présence des radios sur YouTube : la taille des communautés, le rythme de publication et la capacité de certains contenus courts à dépasser le million de vues.