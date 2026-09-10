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Jeudi 10 Septembre 2026 - 08:10

Skyrock, Europe 1, RTL, RMC : comment les radios françaises occupent YouTube


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Une étude du sympathique Benoît Lebreau de Social Radio analyse depuis le 1er juin 46 chaînes YouTube de radios en France et au Royaume-Uni. En France, Skyrock domine le classement des abonnés avec 7.9 millions cumulés, tandis qu’Europe 1 et RTL affichent les plus gros volumes de publications entre juin et août 2026. L’analyse distingue également les formats courts des vidéos longues.


Au 1er septembre, Skyrock domine les radios françaises sur YouTube avec 7.941 millions d’abonnés cumulés sur Skyrock et Planète Rap, devant Europe 2 avec 3.4757 millions. Source : Social Radio, Benoît Lebreau, données YouTube.
Au 1er septembre, Skyrock domine les radios françaises sur YouTube avec 7.941 millions d’abonnés cumulés sur Skyrock et Planète Rap, devant Europe 2 avec 3.4757 millions. Source : Social Radio, Benoît Lebreau, données YouTube.

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Benoît Lebreau de Social Radio suit, depuis le 1er juin, 46 chaînes YouTube de radios françaises et britanniques afin d’identifier les contenus qui surperforment sur la plateforme. L’analyse retient les radios les plus écoutées et les plus actives et intègre également des chaînes liées à des émissions, comme Cauet, Les Grosses Têtes ou l’After Foot. Les Shorts et les formats longs sont classés séparément et les vidéos qui ne relèvent pas directement de la radio sont écartées. Pour franceinfo, par exemple, les contenus provenant de la chaîne TV franceinfo ou d’émissions de France Télévisions comme le 20h ne sont pas comptabilisés. L’enjeu dépasse la seule diffusion vidéo : aux États-Unis, 37% des auditeurs hebdomadaires de podcasts citent désormais YouTube comme leur service principal, contre 31% deux ans auparavant. 

YouTube a également dépassé Spotify pour devenir la première plateforme d’écoute de podcasts au Royaume-Uni. En France, 46% des auditeurs consomment chaque semaine des podcasts filmés.
Entre juin et août 2026, Europe 1 a publié 3 349 vidéos sur YouTube, devant RTL avec 3 058. RMC suit avec 1 786 publications, devant France Inter avec 1 685 et franceinfo avec 1 596. Source : Social Radio, Benoît Lebreau, données YouTube.
Entre juin et août 2026, Europe 1 a publié 3 349 vidéos sur YouTube, devant RTL avec 3 058. RMC suit avec 1 786 publications, devant France Inter avec 1 685 et franceinfo avec 1 596. Source : Social Radio, Benoît Lebreau, données YouTube.

Skyrock très largement en tête des abonnés

Au 1er septembre, Skyrock occupe la première place française avec 7.941 millions d’abonnés cumulés entre Skyrock, qui en compte 7.2 millions, et "Planète Rap", 740 000. La radio se rapproche ainsi de BBC Radio 1 et de ses 8.5 millions d’abonnés. Europe 2 arrive ensuite avec 3.4757 millions d’abonnés, principalement grâce à Cauet. RFI occupe la troisième place avec 2.34 millions sur sa seule page française, devant Europe 1 avec 2.29 millions. RTL totalise 1.701 million d’abonnés en cumulant RTL, "Les Grosses Têtes" et "Le Grand Studio". France Inter atteint 1.43 million, RMC 1.1656 million avec RMC, "Apolline Matin", l’"After Foot" et "Estelle Midi", tandis que franceinfo compte 1 million. France Culture réunit 902 000 abonnés et Radio Nova 648 000.

Europe 1 et RTL publient plus de 30 vidéos par jour

Entre juin et août 2026, Europe 1 a publié 3 349 vidéos sur YouTube et RTL 3 058, soit pour chacune un rythme supérieur à 30 publications quotidiennes en cumulant Shorts et formats longs. RMC totalise 1 786 vidéos, France Inter 1 685 et franceinfo 1 596, ces trois marques évoluant autour de 15 à 20 publications par jour. RFI en a publié 925, Skyrock 520 en cumulant Skyrock et Planète Rap, Radio Classique 476, France Culture 321 et Radio Nova 305.
Chez RMC, l’"After Foot "constitue la principale locomotive avec plus de 780 vidéos publiées sur la période, dans le contexte de la Coupe du monde. Ces volumes montrent des stratégies de publication très différentes selon les radios, tant par la fréquence que par le recours aux chaînes associées à certaines émissions.

Quatre Shorts dépassent le million de vues

Le classement des vidéos YouTube Shorts les plus vues de l’été fait apparaître plusieurs types de contenus issus des antennes et de leur production numérique : extraits d’émissions en direct, podcasts originaux, curation et couverture d’événements. Un extrait de "La Riposte" de Radio Nova atteint 1.2 million de vues. Un extrait de "Estelle Midi" sur RMC totalise 1.1 million, comme un extrait du podcast original "Dans les yeux d’Agathe" de franceinfo et un extrait du podcast original "Nos années 2000" de Chérie FM, également à 1.1 million.
L’étude de Social Radio met ainsi en regard trois dimensions de la présence des radios sur YouTube : la taille des communautés, le rythme de publication et la capacité de certains contenus courts à dépasser le million de vues.

L'étude de Benoît Lebreau est accessible ICI

Tags : audience digitale, audience numérique, audio digital, Benoît Lebreau, Europe 1, franceinfo, RMC, RTL, Skyrock, YouTube



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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