Skol Radio : les stagiaires déconfinés après la crise sanitaire

Après 8 semaines de formation à distance, c’est donc reparti pour quelques semaines de studio, de micros et de formation intense… direction la dernière semaine de juin pour passer le diplôme. La formation Skol Radio est financée par la Région Bretagne. Elle est gratuite pour les stagiaires qui peuvent même prétendre à une rémunération de la part de la Région ou Pôle Emploi.

En 2020, le jury se compose de Aurélie Trochet (animatrice sur Radio Cristal - Groupe Hit West, Radio Cristal, Océane FM-), Jessica Quirin (directrice de Plum FM et co-présidente de la CORLAB), Daniel Meloux (animateur/programmateur sur France Bleu Armorique) et Sylvain Delfau (directeur de la formation Skol Radio). Durant cette saison qui s'achève, la Skol Radio a accueilli 12 stagiaires.