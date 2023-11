Six partenaires pour la 25e édition des NRJ Music Awards

RIFFX by Crédit Mutuel sera associée à la catégorie "Révélation Francophone de l’année". Pour la 3e année consécutive, Toyota renouvelle son partenariat avec les NRJ Music Awards, en collaboration avec son agence The&Partnership. Toyota sera partenaire officiel et proposera une solution de mobilité à tous les artistes présents. Notons aussi la présence de SAM. De son arrivée à la cérémonie avec les gagnants du jeu concours réseaux sociaux de SAM, à la distribution d’objets de prévention, jusqu’à son passage dans les backstages Artistes, SAM sera au plus proche du public.

Plus d’une trentaine d’artistes ayant marqué l’année seront présents comme Måneskin, Loreen, Paul Russell, Benson Boone, Mika, Isabelle Adjani, Kendi Girac, Vianney, Louane, Slimane, Claudio Capéo, Bigflo & Oli, Mc Solaar, Zazie...