Sibyle Veil attendue aux Radiodays Europe

"Au fil des ans, nous avons eu de nombreuses sessions sur le programme principal visant à attirer les jeunes auditeurs. Cette année, nous unissons nos efforts pour et envers les jeunes dans la radio, le podcast et l'audio avec ce premier sommet de la jeunesse" explique l'équipe des Radiodays Europe Deux chercheurs de différents marchés nationaux en Europe présenteront leurs dernières recherches sur l'audience des jeunes. Une session permettra aussi de présenter des outils pratiques pour renforcer la relation avec les jeunes auditeurs. Enfin, 3 professionnels partageront leurs pratiques, leur stratégie et leur expérience dans le recrutement de jeunes professionnels de la radio.