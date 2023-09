Shure annonce l'acquisition de Wavemark

Pour les podcasteurs, les créateurs de contenu et les ingénieurs du son de broadcast, le WTAUTOMIXER V2 – le seul plug-in de mixage audio capable d’égaliser automatiquement le volume de plusieurs microphones pour garantir des niveaux sonores cohérents – offre des capacités de mixage sonore transparentes, tout en réduisant intuitivement le volume des microphones non actifs, pour un audio cristallin. Parce qu’il garantit d'excellentes expériences d'enregistrement et de streaming audio, et ce quel que soit le nombre d'intervenants, le WTAUTOMIXER V2 est le partenaire idéal des talk-shows et tables rondes.