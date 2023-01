Sénégal : l'audience de la TV, de la radio et les usages Internet à Dakar

Sur la même période, plus de la moitié des habitants du Grand Dakar (51.1%) ont écouté chacun la radio en moyenne 1h31 par jour (du lundi au vendredi). Les stations Zik FM et RFM sont les plus écoutées au Sénégal, représentant, à elles seules, presque la moitié de l’audience de la radio (49.4%), devant RFI, Walf FM et Sud FM.

Les habitants du Grand Dakar ont également été interrogés sur leur équipement individuel en smartphone. Plus de 8 personnes sur 10 (86,8%) possèdent un smartphone. Concernant la pratique d’Internet, 82.6% des personnes interrogées ont consulté Internet chaque jour ou presque depuis un smartphone. Les usages des réseaux sociaux se maintiennent: 71,4% des individus sont inscrits sur au moins un réseau social, Facebook arrivant toujours en tête, suivi d’Instagram et Twitter.