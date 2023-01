Sénat : une table ronde sur le DAB+

Cette table ronde réunira Roch-Olivier Maistre (président de l’Arcom), Constance Benqué (présidente du Bureau de la radio), Sibyle Veil (présidente-directrice générale de Radio France), Christophe Schalk (président du Syndicats des radios indépendantes) et Emmanuel Boutterin (président du Syndicat national des radios libres).

Rappelons que la radio numérique terrestre a franchi, au mois de mai, une nouvelle étape de son déploiement avec le lancement de radios en DAB+ dans les zones de La Rochelle, d'Orléans, de Poitiers et de Tours. Chaque année, de nouveaux émetteurs sont mis en service pour assurer un maillage de plus en plus fin du territoire. Actuellement, 565 radios émettent en DAB+ en France.