Selectro Radio diffuse le meilleur de la musique de club

Le son clubbing marche très fort dans le domaine de la radio digitale où de nombreuses webradios lui sont entièrement consacrées. C'est le cas de Selectro Radio , créée sur Radionomy par un jeune troyen de 23 ans. Thibaud a construit, petit à petit le succès de Selectro Radio, qui diffuse 24/24 le meilleur de la musique Electro, clubbing et EDM."Je suis passionné par cette musique et j’ai connu Radionomy sur un forum, raconte Thibaud, alors je me suis dit pourquoi ne pas créer une webradio. Radionomy étant une plate-forme gratuite et facile, je me suis lancé dans l’aventure".