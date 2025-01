"Secrets de Normands" : le nouveau podcast de Tendance Ouest

Pour lancer cette série de podcasts, Tendance Ouest a choisi un invité de marque : Pierre Garnier. Originaire de la Manche et récent vainqueur de la Star Academy 2023, le jeune artiste normand débute sa première grande tournée et suscite déjà l’engouement du public. Dans cet épisode inaugural, il revient sur son parcours, ses rêves et les étapes marquantes de sa carrière, offrant un témoignage sincère et inspirant. Les auditeurs pourront retrouver ce podcast sur Podcasts by Tendance Ouest ainsi que sur toutes les plateformes de streaming.