Sébastien Lebois quitte Alouette

Arrivé en juin 2002, Sébastien Lebois et ses équipes ont permis à Alouette de se hisser à la place de première radio régionale de France au cours des 11 dernières saisons radiophoniques. Alouette, la première radio du Grand Ouest, se démarque régulièrement en atteignant les 1 % d'audience nationale cumulée. Alouette est la seule radio en région à atteindre ce type de résultat.

Bertrand de Villiers, Président d'Alouette, tient à saluer "le travail accompli par Sébastien pendant toutes ces années et lui souhaite pleine réussite dans ses prochains challenges professionnels".





Claude-Eric Roy lui succèdera à partir du 14 octobre 2019. Avec plus de 15 ans d'expérience dans les médias et la radio, notamment à Chérie FM comme Directeur d'antenne, Claude-Eric rejoint l'équipe d'Alouette comme Directeur d'antenne et des programmes.