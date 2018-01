Samsung va activer la FM sur ses nouveaux smartphones

L'appli NextRadio, qui propose l'écoute radio sur smartphone aux Etats-Unis et au Canada, se réjouit donc de cette activation. Cela lui permettra de proposer l'écoute en mode hybride IP et FM : en broadcast pour le flux audio, et en IP pour les données associées ou bien en cas de non disponibilité de la FM.

En Europe, l'application RadioPlayer propose aussi l'écoute en mode hybride IP et FM pour les smartphones qui le permettent. Elle propose même le basculement en DAB+ pour le LG Stylus 2, seul smartphone du marché capable de recevoir la radio numérique terrestre.