Salon de la Radio : l'Espagne et le Portugal à l'honneur

"Cette année, ce sont les pays ibériques que nous accueillerons avec tous les honneurs au salon. Nous pourrons ainsi écouter et rencontrer les plus grands acteurs qui font la radio en Espagne et au Portugal. Une occasion unique pour connaître leurs stratégies de transformation digital, partager leurs meilleures pratiques et découvrir les spécificités de nos cousins hispanos. Et la veille du Salon, un VIP Tour Paris Latino permettra à une délégation d'invités de découvrir in-situ plusieurs installations radios emblématiques de la capitale" a rappelé Nicolas Moulard, directeur de la société ActuOnda (Madrid) et coorganisateur du Salon de la Radio et de l’Audio Digital.