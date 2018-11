SYNC ouvre une nouvelle voie pour la pub mobile

SYNC Activate permet d'optimiser les campagnes adwords et Facebook en canalisant l’envie générée par la télévision. SYNC Engae fournit aux media une plateforme d’édition mobile interactive marque blanche utilisée par les plus grands groupes media. "À l’heure où la publicité digitale a dépassé la publicité TV et plus globalement précipité la décroissance des revenus historiques, il est temps d’utiliser d’autres moyens d’expressions publicitaires. Pour cela, Sync propose de raisonner à partir de l’utilisateur final, définir des offres adaptées aux nouveaux usages et évoluer de façon dynamique en fonction des performances et de la satisfaction de l’utilisateur … Bref, de faire de l’Agile Advertising" précise SYNC.