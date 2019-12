SOB signe de nouveaux habillages

jö.live est une nouvelle station de radio AC autrichienne diffusée dans tout le pays sur DAB+ et dans des centaines de supermarchés. SOB Audio Imaging a créé un package de jingles sur mesure.

Pour Radio Jemné, l'une des stations AC les plus populaires de Slovaquie, SOB avait déjà créé les jingles de la station lors de son lancement en 2006 et vient de produire un nouveau package sur mesure.

Enfin le studio a travaillé pour Radio Impuls avec une mise à jour de jingles qui reflètent l'ambiance de la station : conviviale, positive et proche de ses auditeurs.