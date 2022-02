Royaume-Uni : l'écoute numérique progresse encore

Selon les nouvelles données, l'écoute via DAB reste le moyen le plus populaire de toutes les écoutes radio représentant 42.5% de toutes les écoutes (et 66% des écoutes numériques), dépassant l'écoute AM/FM qui représente 35.6% des écoutes. L'écoute via Internet et les applications représente 16.9 % de toutes les écoutes (et 26% des écoutes numériques) et l'écoute via la télévision numérique représente 5% de toutes les écoutes (et 8% des écoutes numériques).

Ces nouvelles données montrent que 40 millions d'adultes, soit 72% de la population âgée de 15 ans et plus, écoutent désormais la radio numérique chaque semaine, avec une forte croissance par rapport au troisième trimestre 2021 observée pour un certain nombre de stations numériques.