Royaume-Uni : après Global, Bauer enterre les dernières radios locales privées

D’ailleurs, dans tout ce processus, jamais les auditeurs n’ont été consultés par l’Ofcom, qui n’a pris ces décisions de dérégulation et de régionalisation qu’à la seule consultation (et l’influence) des professionnels. Pour "sauver la radio" ? Rien n’est moins sûr. Dans un monde numérisé, la présence locale est définitivement un critère de différenciation dont la radio britannique ne pourra plus se prévaloir. En ressemblant toujours plus à des Spotify agrémentés de présentateurs-youtubeurs, la radio risque au contraire de mieux embrasser ses potentiellement mortels nouveaux concurrents. Et, sans studios ni programmes en région, on imagine difficilement les jeunes générations rêver de radio.

Seul lot de consolation : grâce au DAB, le nombre de programmes explose. Mais toujours plus concentrés, nationaux, et partant uniquement de Londres et Manchester.