Rossel Radio : plus d'un million d'écoutes actives au classement ACPM

Le pôle Rossel Radio indique avoir su s'imposer comme "un acteur incontournable du paysage radiophonique français, en proposant une offre diversifiée et de qualité à ses auditeurs. Les résultats de cette dernière mesure d'audience viennent confirmer la pertinence de cette stratégie".

Pour Nicolas Pavageau, directeur général du pôle Rossel Radio : "Nous sommes ravis de constater que notre offre répond aux attentes de auditeurs, qui sont de plus en plus exigeants. Le dépassement du million d'écoutes actives en mars 2023 est une belle reconnaissance du travail de nos équipes et nous motive pour continuer à innover et à proposer des contenus toujours plus attractifs".