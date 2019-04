Roch-Olivier Maistre (CSA) : "Le DAB+, c’était la belle au bois dormant"

LLPR - Justement, vous prenez ce dossier en cours de route…

ROM - Le DAB+, c’était la belle au bois dormant. Elle a été réveillée grâce à l'un des membres du collège : Nicolas Curien. On vient de lancer des multiplexes métropolitains dans lesquels on a réussi à entrainer l’ensemble des acteurs nationaux, y compris le service public. C’est un gage qui nous permet de regarder ce lancement avec confiance. Tous les clignotants sont au vert !



LLPR - Parmi les autres sujets qui préoccupent les radios : les quotas francophones et l’ouverture de secteurs publicitaires interdits à la télévision. Comment rassurer les acteurs ?

ROM - Les quotas sont importants, nous sommes tous attachés à la préservation de la chanson francophone. Ils ont contribué à la défense de ces productions. Néanmoins, nous sommes dans un contexte qui évolue avec des pratiques d’accès à la musique qui changent avec des plateformes de streaming audio comme Deezer ou Spotify. Il faut tenir compte de cet environnement qui bouge et voir si la loi de 1986 apporte les meilleures solutions. Le CSA va contribuer à cette réflexion. Nous allons dresser un bilan pour contribuer au débat sur la future réglementation.

Sur la publicité, le CSA veut garantir les équilibres. Certes, il faut que les choses bougent car le contexte de l’audiovisuel, dans son ensemble, change, mais en même temps, il y a des équilibres de l’écosystème qui sont très fragiles. Les radios ont une dépendance à la publicité qui est très importante. La presse écrite aussi. On peut faire bouger les règles, mais il faut le faire en connaissance de cause en faisant des études d’impact qui permettent de bien apprécier les transferts de ressources.



LLPR - Les radios associatives sont inquiètes, en matière de financement. Que pouvez-vous leur dire ?

ROM - Nous sommes très attentifs à cette catégorie de radio. Dans un monde globalisé, nous avons besoin de proximité et d’une approche locale. Les derniers mois nous l'ont montré. Les radios associatives jouent un rôle irremplaçable de contribution au lien social.