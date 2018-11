Retour en 50 av. J.-C. pour RTL

Ce jeudi 29 novembre, RTL retourne en 50Av. Jésus-Christ où toute la Gaule est occupée par les Romains à l’exception d’un village peuplé d'irréductibles Gaulois. Durant cette journée, l’antenne sera consacrée aux héros d’Albert Uderzo avec des habillages spéciaux et la présence des voix de ce film d’animation dans les différentes émissions. Indiquons que le film est produit par M6 Studio et distribué par SND.

Et aussi, RTL proposera tout un dossier spécial à retrouver sur RTL.fr avec des vidéos, des scènes cultes, un. portrait d’Alexandre Astier (le réalisateur)...