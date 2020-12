Retour de "Rave Maxx" sur Maxximum

Aujourd’hui, Maxximum relance l’émission "Rave Maxx" qui sera diffusée chaque jeudi, de minuit à 5h. Avec cinq heures de mixes dédiés à la scène émergente, proposés par des labels et collectifs indépendants englobant toutes les esthétiques de la culture rave, de la Techno à la Trance en passant par l’Acid House. Radio emblématique des années 90, Maxximum a marqué toute une génération pour avoir été la première radio à consacrer son programme à la Dance Music, la House et la Techno.

Maxximum a été relancée en mai 2020 avec un format musical inédit consacré aux esthétiques underground des musiques électroniques. Elle est diffusée en DAB+ à Paris, sur maxximum.fr et sur l’offre des 12 radios digitales de Radio FG sur radiofg.com et l’application FG.