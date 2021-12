La Maison FG engage un nouveau partenariat

Dorénavant, Hexis Energy parrainera la radio Maxximum relancée par la Maison FG avec un format musical totalement inédit, dédié à la découverte et aux sonorités des clubs électro, techno et tech house, avec une programmation innovante, underground et pointue : "Elle met l’accent sur les nouvelles scènes et l’exposition des titres et artistes inédits, reprenant ainsi les fondamentaux de la marque et de la radio originelle Maxximum, qui a révolutionné le média radio dans les années 90".

Par ailleurs, sur Radio FG, Hexis Energy s’associe également à La Nuit Maxximum, chaque jeudi de 23h à 5h avec les plus grands DJs des scènes melodic, techno et underground.