Retour dans les années 90 sur Fun Radio !

La machine à remonter dans le temps va tourner à plein régime ce vendredi. Bruno Guillon sur Fun Radio sera aux couleurs des années 90, en direct dès 6h depuis le Mini Live et en public.

La décoration, l'habillage, le logo de l'époque et la programmation, absolument tout, viendra directement des années 1990. Mico C sera aux platines, en vinyles évidemment, pendant 3H30 pour ambiancer cette grosse émission. Les animateurs ressortiront leurs plus beaux habits de l’époque.

Bruno payera les factures en francs et offrira des cadeaux venus tout droit des années 1990 !

"Nous parlerons de tout ce qui a marqué les années 1990, de la musique au cinéma, en passant par la radio et la télé" indique la station jeune du groupe M6.

Des invités viendront compléter cette émission très spéciale, comme Manau, Max de Fun Radio, Fred & Jamy, Princesse Erika et bien d'autres.