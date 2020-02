Réinventer la radio pour les usages d’aujourd’hui et de demain

La marque Pure est l’une des pionnières de la radio numérique, en activité depuis près de 20 ans. "Notre ambition a toujours été de proposer des radios pour un style de vie moderne. Avec l’arrivée des nouvelles normes de diffusion et habitudes d’écoute des contenus radio, mais aussi des "produits polyvalents" tels que les smartphones, tablettes et tout ce qui s’en rapproche, nous savions que nous devions réinventer la "bonne vieille radio" et élever nos appareils à un tout autre niveau pour contenter les auditeurs d’aujourd’hui" explique Adrian Bruell, Head of Product chez Pure. Pour la marque : "les radios doivent être capables de faire bien plus que les simples récepteurs radios classiques, afin de s’adapter au style de vie moderne et actif, en s’intégrant par exemple dans des voyages et aventures spontanés".



"C’est pourquoi nous avons développé une gamme de produits StreamR que nous appelons Radios Intelligentes : des appareils portables et complets qui proposent le DAB+, le streaming en Bluetooth, un haut-parleur puissant, une batterie intégrée et un accès à l’assistant vocal Alexa. Par ailleurs, StreamR Splash, radio lancée ce 13 février, est totalement adaptée à une utilisation à l’extérieur, car étanche et super compacte".