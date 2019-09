Régie Radio Régions commercialise Virgin Radio dans le Doubs et le Territoire de Belfort

Virgin Radio, 2ème radio musicale avec près de 2.3 millions pour un âge moyen de 38 ans, séduit un très large public principalement composé de Familles, d’Actifs et de CSP+1. Le succès de Virgin Radio repose sur une programmation "Pop, Rock, Electro" et des animateurs locaux et nationaux comme Camille Combal élu meilleur animateur radio des matinales musicales (Sondage Opinion Way pour TV Magazine réalisé du 21 au 22 décembre 2018). Localement, Virgin Radio rassemble plus de 77 000 auditeurs chaque semaine dans le Doubs3 et plus de 30 000 auditeurs chaque semaine sur le Territoire de Belfort.