RedTech Magazine explore l’avenir de la radio et de l’audio digital

Les experts réunis au RedTech International CXO Summit rappellent que l’ère de la radio linéaire pure est révolue. La radio évolue vers un écosystème hybride où la distribution numérique et les contenus personnalisés prennent une place prépondérante. Cette mutation est renforcée par l’adoption croissante des véhicules connectés et la nécessité de repenser la présence de la radio sur le tableau de bord, enjeu majeur pour la visibilité de ce média dans la mobilité.

Le dossier explore également les enjeux de l’intelligence artificielle appliquée à la radio, qu’il s’agisse de la génération de contenus audio, de l’optimisation des workflows ou de la création d’expériences plus personnalisées. Les réflexions portent aussi sur l’éthique et la régulation, alors que l’IA redessine la frontière entre productivité et créativité.