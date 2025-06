Le RedTech Summit 2025 réunit les leaders mondiaux de l’audio

Après avoir traité, en 2024 à Lisbonne, de la convergence avec le podcasting et l’intégration de l’IA dans les workflows, cette édition 2025 mettra l’accent sur les contenus générés par IA, comme la synthèse vocale et les flux hyperpersonnalisés, tout en soulevant les questions éthiques et juridiques qui les entourent . La radio historique demeure très présente dans l’habitacle des voitures. Le sommet s’intéressera particulièrement aux stratégies pour regagner ce terrain face aux assistants vocaux et aux plateformes de streaming, en misant sur les données en temps réel et les partenariats auto-tech.

Alors que les budgets publicitaires continuent de migrer vers le numérique, les dirigeants chercheront à diversifier leurs revenus : abonnements, ciblage publicitaire assisté par IA, expériences audio de marque.