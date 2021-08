Record historique d’audience pour K6FM

Née en janvier 2008 au début de la crise économique, K6FM s’est imposée au fil des ans comme "la radio locale de Dijon", renforçant continuellement sa grille de programmes de nouveaux rendez-vous de proximité, toujours fabriqués sur place par une équipe de 6 permanents (bientôt 7). En plus de sa fréquence FM à Dijon, K6FM émettra en DAB+ dès le mois d’octobre à Dijon, mais aussi sur la Côte d’Or et les départements limitrophes avec sa petite soeur "RADIO K6", destinée à un public plus adulte. L’occasion d’assoir un peu plus sa notoriété et son appartenance à ce territoire qui lui est cher...