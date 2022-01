Record de 3.8 trillions d'heures passées sur mobile en 2021

Les États-Unis ont connu une croissance phénoménale des dépenses consommateurs, augmentant de 43 milliards de dollars supplémentaires en 2021, soit 10.4 milliards de dollars de plus qu'en 2020, ce qui équivaut à une croissance de 30% par an, les jeux mobiles et les abonnements in-app se généralisant. Les marchés émergents dominent la croissance des téléchargements avec l'Inde qui enregistre un nombre de téléchargements exceptionnels. Le Pakistan, le Pérou, les Philippines, le Vietnam, l'Indonésie et l'Égypte figurent parmi les marchés à la croissance la plus rapide pour les téléchargements, avec respectivement 25%, 25%, 25%, 20%, 15% et 15% de croissance annuelle.

La France se classe 17e des pays enregistrant le plus grand nombre de téléchargement d’apps (2.1 milliards) et du nombre d’heures passées sur mobile (37.8 milliards au total sur l’année), et 10e en termes de dépenses consommateur (2.25 milliards de dollars).