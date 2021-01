Record d'audience pour Toulouse FM

Dans un contexte Covid-19 globalement préjudiciable pour le média radio, les Toulousains, au contraire, n’ont pas délaissé leur radio locale préférée. Toulouse FM aura su accompagner, informer, soutenir et divertir ses auditeurs au quotidien, tout en restant fidèle à sa marque de fabrique : musique et convivialité.

Au cours des prochains mois, la station renforcera encore sa présence auprès des Toulousains, à l’occasion des grands événements régionaux, et toujours aux côtés des acteurs majeurs et des clubs sportifs dont elle est partenaire officiel. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Toulouse FM étend sa zone de diffusion dans la région et arrive à Saint-Gaudens dans le courant du mois de mars.