Récepteurs DAB+ : ventes records en 2017

Les statistiques du DAB/DAB+ dans les pays clés et émergents pour le déploiement de la radio numérique terrestre ont été mis à jour, par pays : vente de récepteurs, couverture de la population et du réseau routier, taux d’équipement, taux d’écoute en numérique. Pour la France, les chiffres de GfK et de JATO annoncent 1.48 million de récepteurs vendus en cumulatif et une première monte à 19%. Le Royaume-Uni décompte une base installée de 36 millions de récepteurs et 89% des véhicules neufs équipés en première monte, l’Allemagne 10 millions et 39%, la Norvège 6 millions et 95%, la Suisse 3;5 millions et 85%, l’Italie 3 millions et 32% respectivement.