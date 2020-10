Radios associatives : les oubliées du Plan de Relance ?

Cette demande entre dans le cadre des "30 millions d'euros alloués pour soutenir la diffusion des radios et des TV locales". Le SNRL et la CNRA demandent un abondement de 3.5 millions d'euros du Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique destinés aux radios associatives de communication sociale de proximité. Le secteur de la radiodiffusion privée est constitué de 950 entreprises nationales et locales et de 5 200 salariés. Les radios associatives, avec deux millions d’auditrices et d’auditeurs, est un secteur professionnel spécifique de l’audiovisuel. Ce secteur est fort de 680 Très Petites Entreprises de l'Économie Sociale et Solidaire et de 2 400 salariés dont 300 journalistes. À elles deux, les deux organisations professionnelles représentent plus de 45 % de la profession...