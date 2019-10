Radioplayer désormais disponible en Espagne

Conscient de l'importance de positionner la radio comme un moyen de communication innovante et compétitive dans l'univers numérique, plusieurs groupes ont donc choisi d'unir leurs efforts. Le groupe Atresmedia Radio (Onda Cero, Europa FM et Melodía FM), le groupe COPE (COPE, Cadena 100, Rock FM et Megastar FM), le groupe KISS Media (KISS FM et HIT FM), le groupe RTVE (Radio Nacional de España, Radio 3, Ràdio 4 Catalunya, Radio 5, Radio Clásica et Radio Exterior de España), le groupe SER (SER, Dial, Kebuena, LOS40, LOS40 Classic, LOS40 Dance et Radiolé) et les stations associées à FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos). Radioplayer est un outil qui a déjà été développé dans d'autres pays tels que l'Allemagne, le Canada, la Norvège ou le Pérou. Avec cette initiative, les radios espagnoles rejoignent la technologie de Radioplayer Worldwide conçue et développée avec des radios du monde entier au cours des huit dernières années.