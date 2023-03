Radioplayer débarque au Luxembourg

Eldoradio, L'essentiel Radio, Radio 100,7, Radio ARA, Radio Latina, RTL - Deutschlands Hit-Radio, RTL Gold, RTL LX, RTL Radio Lëtzebuerg et RTL Today Radio lancent radioplayer.lu . En tant qu'application officielle des principales stations de radio du Luxembourg, Radioplayer.lu permet d'écouter de la musique, des actualités et de s'abonner à des podcasts gratuitement. L'application permet de découvrir de nouvelles radios luxembourgeoises et des podcasts (avec une écoute hors ligne) ou encore être averti de la diffusion d'un programme ou de la mise en ligne d'un podcast. L'écoute est possible via une enceinte Bluetooth et la diffusion via un téléviseur et en se connectant avec son Apple Watch ou son Android Wear. Même principe avec Apple CarPlay et Android Auto...