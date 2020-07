Radioplayer.be partenaire de la nouvelle Polestar 2

Le développement de Radioplayer Android Automotive est une première étape qui préfigure l’arrivée de la radio hybride permettant de passer automatiquement de la radio analogique (FM) à la radio numérique (DAB+ et IP) et inversement, selon le meilleur mode de réception du lieu et du moment. Outre une qualité d’écoute optimisée, la radio hybride enrichit l’expérience radio avec des flux en ligne, des logos, des podcasts et des visuels.