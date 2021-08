Radioplayer Belgique : 250 radios belges accessibles

Radioplayer est disponible sur de nombreux supports tels que smartphones et tablettes (iOS/Android), ordinateurs, assistants vocaux, enceintes et TV connectées. Les auditeurs peuvent dès lors profiter de la radio depuis leur lit jusqu'au bureau, en passant par la douche, le bus ou la voiture, sans interruption et sans en rater une miette. L’application Radioplayer permet donc de rapprocher les radios belges de leurs auditeurs, en les accompagnant dans leurs habitudes quotidiennes et en misant sur la qualité d’écoute et la flexibilité, le tout en un seul clic.