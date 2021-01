RadioWeek : les techniciens de Radio Mont-Blanc récompensés

Depuis mars 2020, les directeurs techniques et les techniciens ont été très fortement sollicités. Si les animateurs, les chroniqueurs et les journalistes ont pu continuer à assurer les rendez-vous sur l'antenne, ce sont d'abord les techniciens qui sont montés au front les premiers. Trouver, très vite, des solutions techniques afin d'assurer la continuité des programmes aura été un vrai challenge. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ce matin, Yohann Burgan, directeur technique à RCF et Emmanuel Briot, directeur technique à Radio Mont-Blanc, avec Nathan Ferreyrolles, ont partagé leurs expériences.

Depuis le printemps dernier, les techniciens sont encore sollicités. Des solutions ont été développées. Des réponses ont été apportées. Ils ont prouvé que la radio n'avait rien perdu de ce qui constitue son ADN : la réactivité.