RadioWeek : les programmateurs musicaux s'adaptent à la crise

Pour cette #RadioWeek, Jean-Noël Tronc a présidé le jury qui a décerné ce matin le trophée du "Meilleur Programmateur Musical", un prix qui récompense le programmateur musical qui aura su identifier, sélectionner et programmer la playlist la plus en accord avec les envies du public et la stratégie de diffusion musicale de la radio. Laurent Dubart (Néo Radio), Laurent Bouneau (Skyrock) et Gilles Sénicourt (Delta FM) étaient les 3 finalistes en lice. Ils ont évoqué les coulisses de leur programmation musicale et ce qui avait changé depuis le début de la pandémie.

C'est Laurent Bouneau qui a remporté le OUI❤️Audio Award du programmateur musical auquel s'ajoute un récepteur radio RD70 Revival de Roberts Radio.