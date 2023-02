RadioWeek : la radio se met au vert

En France (comme dans le monde, on l'a vu ICI avec la RTBF et Radio-Canada), les initiatives se multiplient pour un monde plus vert. Dans le massif alpin, Radio Mont Blanc s'est engagée dans la brèche avec l'organisation d"un Eco-tremplin et la production de podcast. RSE comme l'indique Caroline Chicard-Kubler, directrice générale de Mont-Blanc Médias.En Belgique, les radios de NGroup (Nostalgie, NRJ, Nostalgie+ et Chérie FM) multplie les actions : à l'antenne notamment en soignant sa programmation et en interne avec la rédaction d'un manifeste. Le groupe belge, dirigé par Kim Beyns, évoque même la possibilité de motoriser une de ses radios grâce à de l'énergie verte. Enfin, à France Médias Monde, les choses évoluent dans le bon sens comme l'expliquent Sophie Mouline et Liza Chaboussant.