RadioWeek : la radio n'a pas dit son dernier mot !

Cette deuxième matinée est aussi l'occasion de récompenser plusieurs professionnels et donc, de saluer plusieurs réalisations en lien avec cette thématique de la "Puissance" : Lionel Guiffant (directeur de RCS Europe), Laurent Petitguillaume (qui coordonne Radio Restos, la webradio des Restos du Cœur), Gaël Sanquer (directeurs des médias musicaux à NRJ Group pour la cérémonie des NRJ Music Awards) et Jean-Baptiste Bancaud (directeur délégué de Tendance Ouest pour sa stratégie de diversification de la radio).

Malgré plus de deux ans de crise sanitaire et un climat relativement tendu, la radio ne baisse pas les bras. Elle continue de jouer son rôle de courroie d'entrainement avec près de 40 millions d'auditeurs chaque jour.