RadioWeek : l'innovation comme levier d'audience

Il y a quelques mois CFM a fait le pari de la digitalisation. Un projet incroyable pour ce réseau associatif dirigé par Hugues de Vézins. À CFM, les consoles ont disparu pour laisser la place à des IP-Tablet. Le changement a été radical et cette nouvelle configuration donne des ailes à la radio. De son côté, France Bleu, sous la houlette d'Eric Sorek, poursuit la mise en place de ses matinales filmées dans l'objectif d'être présente sur tous les canuax de distribution et d'aller chercher une nouvelle audience.

L'innovation encore chez le Groupe M6 où l'offre de podcasts monte en puissance. Innovation enfin à l'entreprise IP-Studio où on pense la radio de demain en anticipant les besoins et en mettant sur le marché des outils qui améliorent nos façons de fabriquer la radio..