PLF 2025 : après le choc de l'annonce, les Associatives montent au créneau

Un sentiment d’injustice. Là où le gouvernement avait promis de s’en prendre aux plus riches, il s’en prend finalement aux plus pauvres des médias ; À nos médias les plus pauvres, on demande de supporter à 85% de l’effort budgétaire de la direction des médias du ministère de la Culture alors que les montants (tant mieux pour lui) du service public reste inchangé. Un sentiment d’abandon par l’État de nos territoires ruraux et des personnes qui y vivent. On est finalement ici dans une forme de continuité. La compréhension claire qu’au travers du prétexte de la loi de finance "on" a choisi de faire disparaître les radios associatives. Bien évidemment, une réelle inquiétude pour les salariés quant à leur futur. Le choc a été très violent. Je m’efforce d’être lucide mais aussi et surtout de donner à chacun, salariés et bénévoles, à espérer.