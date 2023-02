RadioWeek : l'entreprise Netia reçoit un OUILove Awards

Faciles à utiliser, les outils commercialisés par Netia proposent toutes les fonctionnalités essentielles dans une ergonomie adaptée aux métiers de la radio au fil de bientôt 30 ans d’évolution.

Des outils qui misent sur plus plusieurs avantages : la diffusion en mode automatique, semi-automatique ou manuel, le suivi des conduites d’antenne en temps réel ou encore l'automatisation de l’import et de l’export de fichiers audio. Radio Assist permet aux broadcasters de virtualiser leur studios de production et aux utilisateurs de disposer des mêmes ressources médias et d’utiliser essentiellement les mêmes outils, qu’ils soient dans les locaux ou à distance, sur le terrain ou ailleurs.